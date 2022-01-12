NATO-Rusya görüşmesi somut sonuç olmadan tamamlandı

NATO-Rusya Konseyi, 2019'dan bu yana ilk kez toplanarak Ukrayna sınırındaki Rus askeri tahkimatı sonrası ortaya çıkan gerginlik ve Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili konuları ele aldı.

Brüksel'deki NATO karargahında yapılan toplantıya, Stoltenberg başkanlık etti. Toplantıya, Rusya adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin katıldı. NATO müttefiklerinin Brüksel'deki daimi temsilcilerinin yanı sıra ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da toplantıda hazır bulundu.

Stoltenberg, toplantı bitiminde gazetecilere bilgi verirken, Ukrayna içinde ve çevresindeki durum ile bunun Avrupa güvenliğine yansımalarını ele aldıklarını aktardı.

"Bu konularda NATO müttefikleri ile Rusya arasında ciddi farklılıklar bulunuyor. Ortayı bulmak kolay olmayacak" diyen Stoltenberg, buna rağmen aynı masa etrafında toplanmanın olumlu bir sinyal olduğunu vurguladı.