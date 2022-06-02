NATO Genel Sekreteri'nden 'Türkiye'nin endişelerini oturup konuşmalıyız' mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda dile getirdiği endişelerin oturup konuşulması gerektiğini ve şu anda da bunu yaptıklarını belirtti.

DÜNYA 02.06.2022, 21:01
NATO Genel Sekreteri'nden 'Türkiye'nin endişelerini oturup konuşmalıyız' mesajı

Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Biden ile hem Ukrayna'da devam eden savaşı hem de ay sonunda Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ni ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun daha az etkili olmasını istedi ve Ukrayna'yı işgal etti. Ancak doğu kanadında daha çok NATO'nun güçlenmesine yol açtı." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, NATO'nun daha da genişlemesi kapsamında son olarak İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusunda bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'nin bu konudaki duruşunu değerlendirdi.

"Stockholm, Helsinki ve Ankara'dan yetkilileri bir araya getireceğiz"

Türkiye'nin "önemli bir NATO müttefiki" olduğunu vurgulayan Stoltenberg, şunları söyledi:

"Bir NATO müttefiki olan Türkiye, bazı endişelerini dile getirdiğinde biz her zaman NATO içinde bunu oturup konuşup, bir ortak yol bulmalıyız. Şu anda da tam olarak bunu yapıyoruz. Ankara ile Türkiye yönetimi ile yakın temas halindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşuyoruz. Aynı zamanda İsveç ve Finlandiya ile de konuşuyoruz. Yakın zamanda Stockholm, Helsinki ve Ankara'dan üst düzey yetkilileri bir araya getireceğiz."

Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik konusunda önemli katkıları olduğuna, Irak ve Suriye gibi ülkelerle komşuluğu dolayısıyla coğrafi açıdan da önem taşıdığına işaret ederek, "DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin kilit bir rolü vardı. Aynı zamanda Karadeniz'de de Rusya ile yakın ve önemli bir konumda. Bu nedenle de Türkiye ile oturup konuşup, doğru yolu bulmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm NATO üyeleriyle olduğu gibi Biden ile de Türkiye'nin itirazını konuştuklarını bildiren Stoltenberg, bu konunun asıl muhataplarının İsveç ve Finlandiya olduğunu kaydetti.

Ukrayna için "Uzun zamana yayılmış bir savaşa hazır olmalıyız" uyarısı

Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın gidişatına ilişkin "Savaşları doğaları itibarıyla tahmin edilemezdir. Bu nedenle de uzun zamana yayılmış bir savaşa hazır olmalıyız." şeklindeki görüşünü dile getirdi.

Ukrayna'nın savaşta ağır bedeller ödediğine işaret eden Stoltenberg, savaş müzakerelerine ilişkin "Ukrayna'nın hangi şartları kabul edip etmeyeceğine biz karar veremeyiz." dedi.

Stoltenberg, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği savunma desteğinin de sahada büyük bir fark yarattığına dikkati çekerek, "NATO'nun sorumluluğu Ukrayna'nın kendini savunmasını sağlamaktır. Aynı zamanda NATO'nun sorumluluğu, gerginliğin tırmanmasını engellemektir. NATO'nun müdahil olacağı bir savaş daha da yıkıcı olur bu nedenle de bundan kaçınıyoruz." diye konuştu.

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