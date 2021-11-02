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NATO Genel Sekreteri: Hem 'yeşil' hem kuvvetli askeri güçlere ihtiyacımız var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, güvenliğin iklim değişikliğiyle mücadeleye olumlu katkı yapacak teknolojilerle sağlanması gerektiğine işaret ederek, askeri güçlerin kuvvetli oldukları kadar "yeşil" de olmaları tavsiyesinde bulundu.

NATO Genel Sekreteri: Hem 'yeşil' hem kuvvetli askeri güçlere ihtiyacımız var

Stoltenberg, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) ikinci gününde bir panelde konuşma yaptı.

NATO'nun ilk defa bir iklim zirvesine katıldığını belirten Soltenberg, bunun NATO'nun iklim değişikliğiyle mücadeleyi önemli bir görev alanı haline getirdiğini gösterdiğini söyledi.

Soltenberg, NATO'nun bu anlamda yapabileceği üç şey olduğunu, ilkinin iklim değişikliğinin güvenlik alanını yakından etkilediği yönünde farkındalık oluşturmak olduğunu aktardı.

"NATO'nun yapabileceği ikinci şey emisyonları azaltan teknolojiler kullandığımızı garanti etmek. 'Yeşil askeri güçler' ile 'kuvvetli askeri güçler' arasında bir tercih yapmamız gerekmiyor elbette. Hem 'yeşil' hem kuvvetli askeri güçlere ihtiyacımız var." diyen Stoltenberg, gelecekte en etkili uçakların, gemilerin ve en iyi askeri araçların fosil yakıtlar kullanmayanlar olacağını vurguladı.

Soltenberg, son olarak da NATO'nun askeri güçlerinin iklim değişikliğinin sahadaki etkilerine adapte olması, olağanüstü hava şartlarında, 50 derecenin üstündeki sıcaklıklarda operasyon yapabilme kabiliyeti kazanılması gerektiğini kaydetti.

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