NATO'dan İsveç ve Finlandiya'nın olası üyeliği hakkında açıklama

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliğine ilişkin, Türkiye'nin endişelerini bildirdiğini, bir uzlaşı için şartların bulunacağına inandığını söyledi.

DÜNYA 15.05.2022, 11:38
NATO'dan İsveç ve Finlandiya'nın olası üyeliği hakkında açıklama

Kovid-19'a yakalanan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yerine Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Geoana, toplantı girişinde gazetecilerin sorularını cevapladı."Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliği hakkında Türkiye ile dün gece yapılan görüşmeler nasıldı?" sorusu üzerine Geoana, açık ve yapıcı bir görüşme yapıldığını belirtti.

Geoana, "Türkiye önemli bir müttefik. (Türk yetkililer) Dostlar ve müttefikler arasında ele alınan ve konuşulan endişelerini ifade ettiler. Önümüzdeki günlerde İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olmaya karar verirse bu iki ülkeyi memnuniyetle karşılamak ve bir uzlaşı sağlamak için gerekli şartları bulacağımıza inanıyorum." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, NATO'da müttefik olacak bir ülkenin terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermemesi gerektiğini belirterek, "Bu iki ülke (İsveç ve Finlandiya) PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür." demişti.

Çavuşoğlu, dün gece İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatına ilişkin üçlü toplantı yapmıştı.

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