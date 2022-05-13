NATO Avrupa'da geniş çaplı askeri tatbikatlar yapıyor

NATO, çok sayıda müttefik ülkeden binlerce askerin katılımıyla Avrupa genelinde geniş çaplı askeri tatbikatlar yürütüyor.

DÜNYA 13.05.2022, 18:43
NATO Avrupa'da geniş çaplı askeri tatbikatlar yapıyor

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, uzun süre önce planlanan ve NATO güçlerinin hazırlığını ve müşterek çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlayan tatbikatlar, Kuzey Denizi'nden Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada yapılıyor.

Tatbikatların en büyüklerinden ikisini "Defender Europe" ile "Swift Response" oluşturuyor. Polonya ve 8 ülkede yürütülen tatbikatlarda 18 bin asker yer alıyor. Bu tatbikatlarda Kuzey Makedonya'da paraşüt indirme ve helikopter saldırısı gibi faaliyetler icra ediliyor.

Estonya'da 14 ülkeden 15 bin askerin katılımıyla "Hedgedog" tatbikatı devam ediyor. Tatbikat, Estonya'da 1991'den beri yapılan en büyük askeri manevralardan biri olma özelliğini taşıyor. Tatbikatta ABD Donanmasından Kearsarge isimli çıkarma gemisi de yer alıyor.

Litvanya'da "Iron Wolf" isimli tatbikat yürütülüyor. 3 bin NATO askerinin katıldığı tatbikatta Alman Leopard 2 tanklarının da içinde olduğu 1000 araç bulunuyor.

Almanya'daki "Wettiner Heide" adlı NATO Mütekabiliyet Kuvveti tatbikatında ise 7 bin 500 asker yer yer alıyor.

ABD uçak gemisi yine NATO komutasına giriyor

Akdeniz'de ABD'ye ait USS Harry S. Truman Uçak Gemisi Görev Grubu, "Neptune" deniz tatbikatı kapsamında bu yıl içinde ikinci kez NATO komutasına girmeye hazırlanıyor.

USS Harry S. Truman uçak gemisi ve beraberindeki gemiler ile savaş uçaklarından oluşan görev grubu, yılbaşında "Neptune Strike 2022" adıyla yapılan tatbikat kapsamında Akdeniz'de NATO komutasına girmişti. Soğuk savaştan bu yana ilk kez bir ABD uçak gemisi görev grubu NATO komutası altında görev icra etmişti.

Bunların dışında gelecek ay 23 ülkenin katılımıyla Polonya ve Baltık ülkelerinde "Ramstein Legacy" adı altında Avrupa'nın en büyük entegre hava ve füze savunma tatbikatı düzenlenecek. Ayrıca haziranda "Baltops" tatbikatı Baltık bölgesinde amfibi eğitim için yapılacak.

Finlandiya ve İsveç de tatbikatlara katılacak

NATO üyelikleri gündemde olan İsveç ve Finlandiya da gelecek haftalarda NATO'nun tatbikatlarına katılacak. Bu iki ülke, NATO ortakları olarak daha önce de NATO'nun birçok faaliyetinde yer almıştı.

Şu anda ABD, İngiltere, Estonya ve Letonya'dan askerler Finlandiya'da "Arrow 22" tatbikatını yürütüyor. Bu tatbikatta İngiliz Challenger 2 tankları ve ABD'nin Stryker zırhlı araçları görev icra ediyor

NATO'nun tatbikatlarının Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından çok önce planlanan düzenli tatbikatlar olduğu bildirildi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, "Tatbikatlar, müttefik topraklarının her santimetrekaresini korumak ve savunmak konusundaki kararlılığımıza yönelik herhangi bir yanlış hesap veya yanlış anlamaya yer verilmemesini sağlamaktadır. NATO tatbikatları savunma amaçlı, şeffaf ve uluslararası taahhütlerimizle uyum içindedir." ifadesini kullandı.

Yorumlar (0)
23
açık
Namaz Vakti 13 Mayıs 2022
İmsak 03:56
Güneş 05:42
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:19
Yatsı 21:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29