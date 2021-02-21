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Myanmar'daki darbe karşıtı protestolarda ilk ölen gösterici defnedildi

Ordunun darbeyle sivil hükümeti devirdiği Myanmar'da halk, cunta yönetimini protestoya devam ediyor.

Myanmar'daki darbe karşıtı protestolarda ilk ölen gösterici defnedildi

Ülkenin birçok kentinde sokaklara çıkan darbe karşıtları, güvenlik güçlerinin gösterilerdeki müdahalesini protesto etti.

Güvenlik güçlerinin dün iki protestocuyu öldürdüğü Mandalay kentinde de demiryolu işçileri, uzun yol şoförleri ve birçok memur sivil itaatsizlik eylemine destek verdi.

Adının açıklanmasını istemeyen gönüllü bir sağlık çalışanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mandalay'da 10 binlerce kişinin oturma eylemi düzenlediğini söyledi.

Protestolara katılan aktivistlerden Than Myat Soe, güvenlik güçlerinin gerçek mühimmat kullandığını, bu nedenle protestocuların öldüğünü belirtti.

Yangon'daki birçok marketin camına, protestolara katıldıkları için kapalı olduklarını belirten yazılar asıldı.

Gösterilerde ilk ölen protestocu defnedildi

Bu arada, başkent Nepido'da 9 Şubat'taki gösterilerde başından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve 19 Şubat'ta hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mya Thwet Thwet Khine toprağa verildi.

Hastanenin önünde yaklaşık 1000 kişi sabahtan itibaren bisiklet ve araçlarıyla genç kadının cenazesini bekledi.

Hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, cenaze için 5 saat mesafedeki Yangon kentinden gelen aile büyüklerinin dahi hastaneye girişine izin vermedi.

Cenaze hastaneden çıkarıldığında uzun bir konvoy oluşturan Myanmarlılar, cenazeye mezarlığa kadar eşlik etti.

Konvoydaki protestoculardan Min Htet Naing, "diktatör ve ortaklarına" karşı kendilerinin "barışçıl protestocular" olduğunu söyledi.

Htet Naing, "Soykırıma son verin. Öldürücü silahlar kullanmaya son verin." ifadelerini kullandı.

Protesto çağrısı yapan aktör gözaltına alındı

Yerel medyadaki haberlerde, aktör Lu Min'in memurlara darbeyi protesto etme çağrısı yaptığı için gözaltına alındığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise aktör Lu Min'in eşinin, yakınlarına oyuncunun gece yarısında eve gelen polisler tarafından gözaltına alındığını anlattığı görüldü.

Polisin protestolara müdahalesi

Güvenlik güçlerinin, Nepido'da darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto edenlere müdahale etmesi sonucu 9 Şubat'ta yaralanan Mya Thwet Thwet Khine kaldırıldığı hastanede 19 Şubat'ta yaşamını yitirmişti.

Genç kadının ölümü, darbe karşıtı protestolarda ilk can kaybı olmuştu.

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