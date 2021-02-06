Myanmar'da yaklaşık 300 milletvekili askeri cunta yönetimini reddeden ortak bildiri yayımladı

Myanmar'da yaklaşık 300 milletvekili, darbeyle yönetime el koyan askeri cunta yönetimini reddeden ortak bildiri yayımladı.

Ülke basınındaki habere göre, dün yaklaşık 300 milletvekili, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yayınladıkları videoyla halkın tek ve gerçek temsilcilerinin kendileri olduğunu belirtti.

Darbe yönetimini kabul etmediklerini vurgulayan milletvekilleri, seçmenleri adına demokrasi mücadelesine devam edeceklerini bildirdi.

Bu arada, Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından darbe karşıtı protestolar devam ediyor.

Askeri cunta, protestoların düzenlenmesini önlemek amacıyla mobil internet erişimini askıya almış, sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram'a erişim kısıtlaması getirmişti.

Myanmar, Sputnik V aşısına onayladı

Öte yandan, Rusya basınında yer alan bir haberde, Myanmar'ın Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısına onay verdiği bildirildi.

Haberde, aşıya onayın, ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing tarafından verildiği kaydedildi.

Myanmar, Sputnik V aşısına kullanım izni veren 21'inci ülke oldu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösteriler düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, askeri darbenin başarısız olması için tüm aktörleri ve uluslararası toplumu harekete geçirme konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.