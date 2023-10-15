  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Muhammed bin Selman, Gazze İçin Uluslararası İnsancıl Hukuka Vurgu Yaptı

Muhammed bin Selman, Gazze İçin Uluslararası İnsancıl Hukuka Vurgu Yaptı

Yayınlanma:
Muhammed bin Selman, Gazze İçin Uluslararası İnsancıl Hukuka Vurgu Yaptı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Gazze'deki sivil hedeflere yönelik saldırıları kınayan ve uluslararası insancıl hukukun korunmasını savunan açıklamalarla dikkat çekti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Gazze'deki sivil hedeflere yönelik saldırıları kınayan ve uluslararası insancıl hukukun korunmasını savunan açıklamalarla dikkat çekti.

Gazze'deki Sivillerin Hedef Alınmasını Reddediyor

Muhammed bin Selman, görüşme sırasında Gazze'de sivillerin hedef alınmasını açıkça reddetti. Bu, Suudi Arabistan'ın bu tür saldırıları kesin bir şekilde kınadığını ve sivil halkın korunmasına büyük bir önem verdiğini göstermektedir.

Uluslararası İnsancıl Hukuka Saygı Vurgusu

Bin Selman, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Gazze'deki olaylarla ilgili olarak, bu hukuka tam bir saygının gerekliliğini ve önemini dile getirdi. Sivil halkın korunması ve askeri operasyonların masum insanların hayatını tehlikeye atmasının önlenmesi, Bin Selman'ın öncelikli endişeleri arasında yer aldı.

İsrail Saldırılarına Karşı Çalışmalar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, İsrail saldırılarına karşı çeşitli önlemler alınması gerektiğini belirtti. Masumların hayatını kaybetmesine neden olan askeri operasyonların durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğine inanıyor. Gazze'deki gerginliğin azaltılması ve ablukanın sona erdirilmesi gibi adımların atılması, bölgedeki barış ve istikrarın yeniden tesisine katkı sağlayabilir.

Filistin Halkının Hakları ve Barış Süreci

Muhammed bin Selman, Filistin halkının meşru haklarını elde etmeleri ve bölgede kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla çalıştıklarını ifade etti. Suudi Arabistan, bu konuda istikrarın ve barış sürecinin yeniden başlatılması için gereken adımları atmaya kararlıdır.

Bu görüşme, Suudi Arabistan'ın Gazze'deki olaylara karşı duyarlılığını ve uluslararası insancıl hukuka olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Bin Selman'ın açıklamaları, bölgede barışın ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için uluslararası toplumun işbirliği yapması gerekliliğini vurguluyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Dünya
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırısı Sonrası Acil Kan Bağışına İhtiyaç Var
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırısı Sonrası Acil Kan Bağışına İhtiyaç Var
Ramaphosa'dan İsrail'e Sert Tepki: Soykırımı Önlemek İçin Çağrı!
Ramaphosa'dan İsrail'e Sert Tepki: Soykırımı Önlemek İçin Çağrı!
Filistin Destekçisinin Çığlıklarıyla Kesilen Biden Konuşması: Ne Olduğunu Öğrenin!
Filistin Destekçisinin Çığlıklarıyla Kesilen Biden Konuşması: Ne Olduğunu Öğrenin!
Tel Aviv'de Netanyahu istifa sesleri
Tel Aviv'de Netanyahu istifa sesleri
Bakan Fidan: 30 Türk'ün Tahliyesini Gerçekleştirdik
Bakan Fidan: 30 Türk'ün Tahliyesini Gerçekleştirdik
Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola'dan Filistin'e destek
Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola'dan Filistin'e destek
UCM Başsavcısı: Cenevre Konvansiyonları ve Roma Statüsü çok açık, siviller hedef alınamaz
UCM Başsavcısı: Cenevre Konvansiyonları ve Roma Statüsü çok açık, siviller hedef alınamaz