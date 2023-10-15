Muhammed bin Selman, Gazze İçin Uluslararası İnsancıl Hukuka Vurgu Yaptı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Gazze'deki sivil hedeflere yönelik saldırıları kınayan ve uluslararası insancıl hukukun korunmasını savunan açıklamalarla dikkat çekti.

Gazze'deki Sivillerin Hedef Alınmasını Reddediyor

Muhammed bin Selman, görüşme sırasında Gazze'de sivillerin hedef alınmasını açıkça reddetti. Bu, Suudi Arabistan'ın bu tür saldırıları kesin bir şekilde kınadığını ve sivil halkın korunmasına büyük bir önem verdiğini göstermektedir.

Uluslararası İnsancıl Hukuka Saygı Vurgusu

Bin Selman, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Gazze'deki olaylarla ilgili olarak, bu hukuka tam bir saygının gerekliliğini ve önemini dile getirdi. Sivil halkın korunması ve askeri operasyonların masum insanların hayatını tehlikeye atmasının önlenmesi, Bin Selman'ın öncelikli endişeleri arasında yer aldı.

İsrail Saldırılarına Karşı Çalışmalar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, İsrail saldırılarına karşı çeşitli önlemler alınması gerektiğini belirtti. Masumların hayatını kaybetmesine neden olan askeri operasyonların durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğine inanıyor. Gazze'deki gerginliğin azaltılması ve ablukanın sona erdirilmesi gibi adımların atılması, bölgedeki barış ve istikrarın yeniden tesisine katkı sağlayabilir.

Filistin Halkının Hakları ve Barış Süreci

Muhammed bin Selman, Filistin halkının meşru haklarını elde etmeleri ve bölgede kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla çalıştıklarını ifade etti. Suudi Arabistan, bu konuda istikrarın ve barış sürecinin yeniden başlatılması için gereken adımları atmaya kararlıdır.

Bu görüşme, Suudi Arabistan'ın Gazze'deki olaylara karşı duyarlılığını ve uluslararası insancıl hukuka olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Bin Selman'ın açıklamaları, bölgede barışın ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için uluslararası toplumun işbirliği yapması gerekliliğini vurguluyor.