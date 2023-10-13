Mısır'dan İsrail'in çağrısına tepki

İSTANBUL (AA) - Mısır, İsrail ordusundan "Gazze halkının evlerini terk ederek güneye gitmeleri" yönündeki çağrılarına tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı bildiride, "Mısır, İsrail ordusundan Gazze halkı, kentteki Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgüt temsilcilerinin 24 saat içinde evlerinden ayrılarak güneye yönelmeleri şeklindeki çağrıları konusunda uyarıda bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

"Söz konusu tutum, uluslararası insani hukuk kuralarının ağır bir ihlalidir" denilen bildiride, İsrail'in bu çağrısının 1 milyondan fazla insanı aileleriyle açıkta herhangi bir koruma olmaksızın ağır ve tehlikeli güvenlik şartları altında tehlikeye atacağı vurgulandı.

İsrail hükümetinden gerginliği artırıcı böyle bir adımdan kaçınmasını isteyen Mısır, bunun Gazze Şeridi'ndeki insani durum üzerinde tehlikeli ve ciddi sonuçları olacağını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İsrail'in bu eylemini durdurma sorumluluğunu yerine getirmesini talep eden Mısır, ayrıca, Gazze Şeridi'nde öngörülemeyen sonuçlara yol açacak gerilimin daha da artmasını önlemek için BM ve uluslararası aktörlere müdahale çağrısında bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 46 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.