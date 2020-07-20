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Mısır Meclisinden Sisi’ye 'Libya’ya müdahale' yetkisi

Mısır Meclisi, Cumhurbaşkanı Sisi’ye "ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verilmesi" yönündeki öneriyi onayladı.

Mısır Meclisinden Sisi’ye 'Libya’ya müdahale' yetkisi

Mısır’ın devlet gazetelerinden Cumhuriyet’in haberine göre, Mısır Meclis Başkanı Ali Abdulal başkanlığında bugün yapılan gizli oturumda, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye Mısır ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma" yetkisi verildi.

Haberde, oturumda Savunma Bakan Yardımcısı General Memduh Şahin’in de hazır bulunduğu ifade edildi.

Sisi yönetimine yakınlığıyla bilinen Milletvekili Mustafa Bekri dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mısır Meclisinin Cumhurbaşkanı Sisi’ye Libya’ya askeri müdahale konusunda yetki verilmesi konusunu görüşmek üzere pazartesi günü toplanacağını" duyurmuştu.

- Libya hükümetinin talebi olmadı

Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya hükümetinin Mısır’dan herhangi bir talebi olmamasına rağmen, ülkenin doğundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisinden geçen hafta yapılan açıklamada Mısır’ın askeri müdahalesinden bahsedilmişti.

Akile Salih’in başkanlığını yaptığı Tobruk Meclisinin açıklamasında, "Eğer Mısır hükümeti, Libya ve Mısır’ın güvenliği konusunda bazı tehlikeler görüyorsa, bölgedeki ulusal güvenliği sağlamak için Mısır ordusunun askeri müdahalesinden memnuniyet duyarız." ifadelerini kullanmıştı.

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