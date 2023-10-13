Mısır Kızılayı Gazzeliler için 3 hastane hazırladı

Mısır Kızılayının Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nden yaralıların geçişine izin verilmesi halinde, hazır tuttukları 3 devlet hastanesinde kabul edeceklerini söyledi.

Zayid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halihazırda Gazze Şeridi'nden gelebilecek yaralılar için bir sahra hastanesinden söz edilmediğini ifade etti.

Gazze'deki yaralıları kabul edebilecek 3 devlet hastanesinin hazır olduğunu belirten Zayid, "Mısır Kızılayı, olayların ikinci gününde Filistin Kızılayı ile işbirliği kapsamında Gazze Şeridi'ne 2 ton insani ve tıbbi yardım ulaştırdı." dedi.

Mısır'ın ilk günden itibaren yardım çalışmalarına başladığının altını çizen Zayid, halihazırda da büyük insani yardım konvoyları hazırladıkları ve ateşkesin sağlanması halinde Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılacağını kaydetti.

Türk Kızılay'ının gönderdiği 2 yardım uçağı ulaştı

Mısır Kızılayı olarak dün Ürdün Hayır Kurumu'ndan 12 insani ve ilaç yardımlarını teslim aldıklarını aktaran Zayid, "Bugün sabah da Türk Kızılay'ın gönderdiği 24 ton tıbbi ve çeşitli yardım malzemelerini taşıyan bir uçağı karşıladık. Şu anda da Mısır Kızılayı ile Türk Kızılay arasındaki işbirliği kapsamında 26,5 ton insani yardım yüklü ikinci uçak ulaştı." bilgisini paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kızılayı tarafından gönderilecek yeni bir yardım uçağını beklediklerini aktaran Zayid, yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu yardımları şu anda depolamaya çalışıyoruz. Mısır'ın ateşkes ve güvenli koridor açma çabalarından sonuç alması halinde de Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ndeki Filistinli kardeşlerimize ulaştıracağız."

Yardım çalışmaları Filistin Kızılay ile koordineli yapılıyor

Gazze'ye insani yardımda bulunanların taleplerini karşılamak üzere çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini aktaran Zeyid, yardım çalışmalarını Filistin Kızılayı ile koordineli sürdürdüklerini kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle'nin "Mısır'ın el-Ariş kentinde bir sahra hastanesini kurmak için Kahire makamlarıyla koordine halinde oldukları" yönündeki açıklamalarına dikkati çeken Zayid, "Bizim Ariş, Şeyh Zuveyd ve Bir el-Abd hastaneleri Filistinli kardeşlerimizi kabul etmeye hazır bekliyor. Yeterki Gazze'deki yaralıların Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerine izin verilsin." diye konuştu.

Zayid, ihtiyaçlara göre çalışmalarını sürdürdükleri ve bu bağlamda sahra hastanelerinden söz edilmediğini belirtti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.