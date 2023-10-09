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Mısır İsrail'i uyarmış

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Mısır İsrail'i uyarmış
ABD merkezli haber ajansı Associated Press'e (AP) göre, isminin gizli kalmasını isteyen Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Filistinli grupların abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırı için İsrail'i önceden uyardıklarını söyledi.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'e (AP) göre, isminin gizli kalmasını isteyen Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Filistinli grupların abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırı için İsrail'i önceden uyardıklarını söyledi.

Mısır istihbaratının, Hamas'ın "çok büyük bir şey" planladığı konusunda İsrail'i defalarca uyardığı ancak muhataplarının buna kulak asmadığı belirtildi.

Mısırlı yetkili, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmadan önce devam eden esir takası görüşmelerinde Tel Aviv'deki muhataplarını Gazze'deki durum hakkında uyardıklarını belirterek "Durumun patlama noktasına geldiği ve bunun çok büyük olacağı konusunda İsraillileri defalarca uyardık. Ama bunları hafife aldılar." ifadelerini kullandı.

İsrail basınında, Filistinli silahlı grupların abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlediği ortak saldırıda ordu, güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının büyük zafiyet gösterdiği eleştirileri yer almıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ordunun halka bir açıklama borçlu olduğunu kabul etmiş ancak "şimdi bunun sırası olmadığını önce savaşacaklarını sonra soruşturacaklarını" söylemişti.

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