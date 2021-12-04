Merkel: 'Sinsi virüs' Kovid-19 ciddiye alınmalı

Merkel, haftalık video mesajında, Kovid-19 salgınının dördüncü dalgasında çok ciddi bir durum yaşandığını belirterek, "Ülkemizin bazı bölgelerinde bu durum dramatik olarak da ifade edilebilir. " dedi.

Hastanelerdeki yoğun bakım servislerinin dolduğuna, ağır hastaların hava yoluyla başka bölgelerdeki hastanelere götürüldüğüne ve çok sayıda kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiğine dikkati çeken Merkel, "Her biri ailelerini veya arkadaşlarını şaşkın ve çaresiz bırakıyor. Bu çok acı, çünkü önlenebilir. Etkili ve güvenli aşılarla bunun için anahtar elimizde." şeklinde konuştu.

Merkel, Kovid-19’un tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Bu sinsi virüsü ciddiye alın. Özellikle yeni omicron varyantı, öncekilerden daha da bulaşıcı görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.