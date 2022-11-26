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Malezya’nın yeni başbakanı Enver İbrahim

Malezya'da başbakanlık görevine gelen 75 yaşındaki Umut İttifakı (PH) lideri Enver İbrahim, uzun soluklu siyasi geçmişinde ekonomi politikalarındaki başarıları ve demokratik değerlere yaptığı vurgularla biliniyor.

DÜNYA 26.11.2022, 10:31
Malezya’nın yeni başbakanı Enver İbrahim

1990'lu yıllardan bu yana siyasi mücadelesini sürdüren, uzun yıllardır reformist muhalefet liderliği yapan,15. genel seçimi önde tamamlayan PH lideri Enver İbrahim, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a "görev ve gizlilik yemini" ederek görevine resmen başladı.İbrahim, hükümet kurma çalışmaları için görüşmelere başladı.

10 Ağustos 1947'de Malezya'nın Penang kentinde doğan İbrahim, İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1960'lı yılların sonuna doğru Kuala Lumpur'daki Malaya Üniversitesi'nde Malay Çalışmaları okudu.

İbrahim, Malezya öğrenci hareketi içinde liderlik yaptı.

Politikacı bir ailenin oğlu olan İbrahim, 1971'de kurduğu Malezya Müslüman Gençlik Hareketi'nde (ABIM) 1982'ye kadar başkanlık yaptı.

İbrahim Enver, 1975'te Dünya Müslüman Gençlik Meclisi’ne (WAMY) Asya Pasifik bölgesini temsil etmek üzere seçildi.

Enver, 1981'de İsmail Raci el-Faruki, Taha Cabir Alavani ile birlikte ABD'de Uluslararası İslam Düşünce Enstitüsü’nü (IIIT) kurdu, 1988'de Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nin başkanlığını yaptı.

İbrahim, 1982'de dönemin Başbakanı Mahathir Muhammed'in davetiyle Birleşik Malay Ulusal Örgütü'ne (UMNO) katıldı.

Siyasi kariyerinde basamakları hızla tırmanan İbrahim, 1983'te Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı, Tarım ve Eğitim Bakanı (1984- 1991), Maliye Bakanı (1991- 1998) ve Başbakan Yardımcısı (1993-98) görevlerini üstlendi.

İbrahim, 1997'de yaşanan Asya mali krizi sırasında Malezya ekonomisini iyi şekilde yönetmesi sebebiyle Malezya halkının saygısını kazandı.

Malezya'nın siyasal ekonomi sistemi hakkında cesur reform çağrıları yapan İbrahim, bağımsız yargı, özgür medya ve hukukun üstünlüğünün gerekliliğine vurgu yaparak, bu ilkelerin Malezya ekonomisinin gücünün genişlemesi için önemli olduğunu savundu.

İbrahim, altyapının geliştirilmesi, yabancı yatırımın çekilmesi ve ekonomik büyümeye odaklanırken, aynı zamanda kamu politikalarında yoksulların ve marjinalleşmiş kişilerin desteklenmesine önem verdi.

Enver İbrahim, 1998'te Newsweek dergisi tarafından "Yılın Asya Lideri" seçildi.

Ancak, İbrahim'in siyasi hayatı, 1998'te dönemin başbakanı Mahathir Muhammed'in ekonomi politikalarını eleştirmesi üzerine tamamen değişti.

Yolsuzluk yapmaktan suçlu bulunarak 1998'de başbakan yardımcılığı ve maliye bakanlığı görevinden alınan Enver İbrahim, 2008 yılına kadar siyasetten men edildi.

İbrahim, yolsuzluktan hüküm giymesinden 2 ay sonra "fiili livata" ithamıyla açılan davada suçlu bulunarak 2000'de 9 yıl hapse mahkum edildi.

İyi halden ilk 6 yıllık hapis cezası 4 yıla düşürülen İbrahim, Yüksek Mahkeme'nin mahkumiyet kararını bozması üzerine 2004'te serbest bırakıldı.

Temyiz Mahkemesi'nin 2004'te aldığı kararla serbest kalan İbrahim, Oxford Üniversitesi, Johns Hopkins Üniversitesi ve Georgetown Üniversitesinde dersler verdi.

Serbest kaldıktan sonra eşi Wan Azizah İsmail tarafından 1999'da kurulan Halkın Adalet Partisi'nin danışmanı olan İbrahim, karizmatik kişiliği ve etkili konuşma becerisini kullanarak üç partiyi bir araya getirdi ve muhalefet partileri birliğinin fiili lideri haline geldi.

İbrahim liderliğinde 2008'deki seçime katılan muhalefet, ülkenin bağımsızlığını kazanmasından sonra ilk kez büyük başarı elde etti.

Ancak seçimden sadece üç ay sonra Enver İbrahim, ikinci kez fiili livata suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. 2012'de Yüksek Mahkeme tarafından aklandı ancak hükümet, mahkeme kararını temyize götürdü.

Malezya Temyiz Mahkemesi, 2015'te, Enver İbrahim'i suçlu bularak beş yıl hapse mahkum etti.

Mahkeme kararının, ülkenin en zengin eyaleti Selangor'da yapılacak ara seçimden iki hafta önce alınması, Enver İbrahim'in siyasi komplo kurbanı olduğu iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Enver İbrahim'in ailesi, Temyiz Mahkemesi'nin, muhalefet liderinin mahkumiyet kararını onaylamasının ardından, kraliyet affı için dilekçe verdi fakat Enver İbrahim'in kraliyet affı talebi reddedildi.

İbrahim, mahkeme kararı nedeniyle kazanmasına mutlak gözüyle bakılan seçime katılamazken yerine eşi Wan Azizah İsmail aday gösterildi.

2018'de yeniden başbakan olan Mahathir Muhammed, muhalefet lideri İbrahim'in kraliyet affıyla serbest bırakılması için sürecin hemen başlatılacağını açıkladı ve Halkın Adaleti Partisi (PKR) lideri İbrahim 2018'de kraliyet affıyla serbest bırakıldı.

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