Macron, Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" belirtti
DÜNYA 03.03.2022, 22:35
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" ifade etti.
Macron, bu sabah Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" belirten Macron, insani trajedileri önlemek için diyaloğun sürdürülmesi ve daha kötüsünü önlemek gerektiğini kaydetti.
Macron, "Halkları korumak, insani trajedilerini önleyecek adımlar elde etmek ve bu savaşa son vermek için diyalog içinde olmak; (Ukrayna) Devlet Başkanı (Vladimir) Zelensiky ve uluslararası topluma verdiğim taahhüdümün anlamı budur." ifadesini kullandı.
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