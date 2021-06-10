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Macron: (Erdoğan ile) Fikir ayrılıkları olsa da birbirimizle konuşmalıyız ve konuşmaya devam etmeliyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fikir ayrılıkları olsa da konuşmaları ve buna devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Macron: (Erdoğan ile) Fikir ayrılıkları olsa da birbirimizle konuşmalıyız ve konuşmaya devam etmeliyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, NATO Zirvesi kapsamında kendisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme yapmayı istediğini aktararak, "Bu iyi bir şey. Birbirimizi görmeye ihtiyacımız var." dedi.

Erdoğan ile derin fikir ayrılıklarının olduğunu dile getiren Macron, "Fikir ayrılıkları olsa da birbirimizle konuşmalıyız ve konuşmaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve Fransa'nın "radikal İslamcılık" mücadelesini görüşmek istediğini kaydetti.

Erdoğan'a "radikal İslamcılıkla" mücadelenin hiçbir şekilde İslam dinini hedef almadığını anlatacağını ifade eden Macron, Erdoğan ile yapılabilecek iş birliği alanlarını da konuşacağını söyledi.

Macron, insan ve gazetecilerin haklarına ilişkin konularda ve ikili ilişkilerde her zaman açık olduğunu, baş başa görüşmelerde açık şekilde konuştuğu için kamuoyuna karşı da bunu yaptığını aktardı.

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