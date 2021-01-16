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Macron 2021'de Avrupa'nın istikrarına Türkiye'nin katkılarını bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderen Fransız mevkidaşının sözlerine Türkçe olarak "Değerli Tayyip" hitabıyla başladığı, Türk halkına ve Erdoğan'a en iyi dileklerini ilettiği bildirildi.

Macron 2021'de Avrupa'nın istikrarına Türkiye'nin katkılarını bekliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta Türkiye’nin katkılarıyla istikrarın 2021 yılında Avrupa kıtasına dönmesi beklentisini ilettiği belirtildi.

L'Opinion gazetesinin özel haberine göre, o dönem Kovid-19'a yakalanan Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Aralık'ta kendisine gönderdiği "geçmiş olsun" mektubuna cevaben yazdığı mektupta samimi ifadeler kullandı.

Mektuba Türkçe olarak "Değerli Tayyip" hitabıyla başlayan Fransa Cumhurbaşkanı, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerini iletti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ortak mücadele gerektiği konusunda Erdoğan'a katıldığını ifade eden Macron, bu konuda ve özellikle Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'nin arasındaki ilişkilerin geleceğini görüşmekten memnun olacağını bildirdi.

"Umarım ki 2021 yılı Avrupa kıtasına Türkiye'nin olumlu katkılarıyla istikrarın döndüğü yıl olacak." ifadesine yer verdi.

İki liderin yakın tarihte video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Haberde ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasının başlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mevkidaşının görüşme talebini reddettiğinden bahsedilirken 15 aylık gerginliğin ardından Aralık 2020 ortalarında ilişkilerin yumuşamaya başladığına işaret edildi.

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