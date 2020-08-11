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Lübnan Yüksek Savunma Konseyi'nin patlamadan önce amonyum nitrat hakkında uyarıldığı iddiası

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan iki hafta önce Yüksek Savunma Konseyi'ne limandaki amonyum nitratla alakalı gizli bir rapor gönderdiği belirtildi.

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi'nin patlamadan önce amonyum nitrat hakkında uyarıldığı iddiası

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan iki hafta önce Yüksek Savunma Konseyi'ne limandaki amonyum nitratla alakalı gizli bir rapor gönderdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanına yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Avn, Devlet Güvenlik Birimi'nden Beyrut Limanı'nda büyük miktarda amonyum nitrat maddesi bulunduğuna ilişkin bir rapor aldı.

Avn'ın hızlıca önlem alınması için 20 Temmuz'da bu raporu Yüksek Savunma Konseyi'ne gönderdiği ancak herhangi bir tedbir alınmadan patlamanın gerçekleştiği ifade edildi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Avn ya da Yüksek Savunma Konseyi'nden resmi bir açıklama yapılmadı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 171 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

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