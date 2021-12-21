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Londra'da yeni yıl kutlaması iptal edildi

İngiltere'de artan yeni tip koranavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle başkent Londra'daki yeni yıl kutlaması iptal edilirken, tiyatrolarda oyunlara ara verildi.

Londra'da yeni yıl kutlaması iptal edildi

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, yaptığı açıklamada, omicron varyantın yayılmasını yavaşlatmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduklarını belirtti.

Bu nedenle Trafalgar Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan etkinliği iptal etme kararı aldıklarını duyuran Han, "Bu, birçok Londralı için çok hayal kırıklığı yaratacak, ancak virüsün yayılmasını azaltmak için doğru adımları atmalıyız." dedi.

Han, bunun yerine canlı yayınla yeni yılın gelişinin kutlanacağını kaydetti.

Bu sene geleneksel Thames Nehri üzerinde düzenlenen havai fişek gösterisinin yerine ilk kez Trafalgar Meydanı'nda biletli kutlama etkinliği yapılması planlanıyordu.

Öte yandan Londra'daki dünyaca ünlü tiyatrolar da gösterilerini iptal etmeye başladı. Tiyatrolardan yapılan açıklamalarda, çalışanlar arasında Kovid-19 vakaları görüldüğü ve bu durumun kendilerini ara vermeye mecbur bıraktığı ifade edildi.

İngiltere'de vakalar 90 bini aşarak salgın boyunca görülen en yüksek günlük enfeksiyon sayısına ulaşırken, Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Londra'da acil durum ilan etmişti.

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