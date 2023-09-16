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Libya'da bir yıl süreli OHAL ilan edildi

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Libya'da bir yıl süreli OHAL ilan edildi
Libya'da selden etkilenen bölgelerde bir yıl süreli OHAL ilan edildi. Derne kentinde içme suyundan 150 kişi zehirlendi. Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Hastalıklarla Mücadele Merkezi Müdürü Haydar es-Sayih, yaptığı yazılı açıklamada, gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Libya'da selin yaşandığı bölgelerde, bir yıl süreli olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Hastalıklarla Mücadele Merkezi Müdürü Haydar es-Sayih, yaptığı yazılı açıklamada, gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Ülkenin doğusundaki Derne kentinde, içme suyuna kanalizasyon suyu karıştığını aktaran Sayih, bu nedenle 150 kişinin içme suyundan zehirlendiğini kaydetti.

Kentte içme suyunun tüketime uygun olmadığını, başka kaynaklara yönelmek gerektiği ifade eden Sayih, sel yüzünden zarar gören tüm bölgelerde bir yıl süreyle OHAL ilan etme kararı aldıklarını bildirdi.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

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