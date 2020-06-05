Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın korona corona survivor
Hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını iptal etme kararı aldım
Hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını...
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
George Floyd için ilk cenaze...
TESK'ten esnaf için borç yapılandırma talebi
TESK'ten esnaf için borç yapılandırma...
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 37 kişi gözaltına alındı
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 37...
Libya ordusu, Terhune vilayet merkezini kontrol altına aldığını duyurdu
Libya ordusu, Terhune vilayet merkezini...

Libya ordusu, Terhune vilayet merkezini kontrol altına aldığını duyurdu

Libya ordusu, Terhune vilayetini Hafter milislerinden temizleyerek kontrol altına aldığını duyurdu. Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü, Terhune'nin ardından şimdiki hedeflerinin Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları olduğunu söyledi.

Libya ordusu, Terhune vilayet merkezini kontrol altına aldığını duyurdu

Libya ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ordu birliklerinin dört bir cepheden Hafter milislerine karşı Terhune'ye ilerlediğini belirtilerek, vilayet merkezinde kontrolü sağladıklarını duyuruldu. 

Ordu birliklerinin vilayetten kaçan, Terhune kentindeki Hafter'e bağlı yerel Kaniyat milislerinin peşine düştüğü kaydedildi.

Hafter'e bağlı milisler, Trablus'un yaklaşık 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentini başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullanıyordu. 

Terhune'de şehrin yerlisi Kaniyat birlikleri isimli Hafter'e bağlı milis grubunun dün gece kentten ülkenin doğusuna doğru çekildiği şeklinde iddialar yerel basına yansımıştı. 

Libya Ordusu, son dönemde Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde etti. Son üç gün içinde, başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nın ardından Ayn Zara, Vadi er-Rebi gibi yerleşim bölgelerinden milisleri çıkartarak kontrolü sağlayan Libya hükümeti, başkent Trablus il sınırının tamamında kontrolü sağladıklarını duyurmuştu. 

"Şimdiki hedefimiz Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları"

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü, "Terhune'nin ardından şimdiki hedefimiz Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları." dedi.

Anahtar Kelimeler:
LibyaHafter
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.