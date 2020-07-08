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Libya'nın Terhune kentinde Hafter milislerine ait işkence zindanları ortaya çıktı

Libya'nın Terhune kentinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait işkence zindanları ortaya çıktı.

Libya'nın Terhune kentinde Hafter milislerine ait işkence zindanları ortaya çıktı

Trablus merkezli "February" televizyonu, Terhune'de Hafter milisleri tarafından kullanılan, muhaliflerin hapsedildiği, bir insanın sadece oturabileceği yükseklikte ve demir kapılarla tahkim edilmiş zindanların görüntülerini yayınladı.

Zindanların "insan fırınları" olarak isimlendirildiği haberde, bu hücrelerin üst taraflarında ateş yakılarak içerideki tutsaklara sıcağa maruz bırakılmak suretiyle işkence edildiği aktarıldı.

Söz konusu zindanların Hafter milislerine bağlı Kani kabilesi mensubu teröristlere ait olduğuna işaret edilen haberde, Libya halkının görüntüleri "dehşetle izlediği ve tepki gösterdiği" ifade edildi.

Görüntülerin sosyal medyadaki yansımaları

Libyalı sosyal medya kullanıcıları görüntülere tepki gösterdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı Hafter'in zindanlarını Hitlerin Yahudiler için oluşturduğu "toplama kamplarına" benzetirken, bir diğeri de Hafter milislerinin yaptığını "holokost" olarak nitelendirdi.

Libya Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyi ve Terhune'deki savaş suçlarını incelemek üzere ülkeye araştırma heyeti göndereceği bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler, Hafter milislerinin Trablus'un güneyine döşediği mayınlar nedeniyle 138 ölü ve yaralı bulunduğunu açıklamıştı.

Libya ordusu 5 Haziran'da Terhune'yi Hafter milislerinden temizleyerek kentte kontrolü sağlamıştı.

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