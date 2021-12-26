Libya'da seçimlerin ertelenmesiyle ittifakları gözden geçirme sürecine girildi

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesinden önce Başağa ve Hafter'in de aralarında bulunduğu 7 aday, paradokslarla dolu aynı zamanda tarihi olarak nitelendirilebilecek bir toplantıda bir araya geldi.

Başağa ile Hafter, 2014-2015 ve 2019-2020 yıllarında Trablus ve çevresinde yaşanan şiddetli çatışmaların iki karşıt tarafıydı.

Gelişmeler, ülkede seçimlerin ertelenmesiyle ittifakları gözden geçirme sürecine girildiği şeklinde yorumlandı.

24 Aralık sonrasında ne olacak?

Başkanlık seçimi adaylarından Abdulmecid Seyfunnasr "24 Aralık sonrasında ne olacak?" sorusunun cevabını Bingazi toplantısının ardından yaptığı açıklamada verdi. Seyfunnasr, "Siyasi yol haritasına göre, mevcut tüm organların görev süresi üç gün sonra (24 Aralık) sona eriyor." ifadesini kullandı.

Seyfunnasr açıklamasında ayrıca, 24 Aralık sonrasında "hiçbir şekilde bir esneme ve ertelemenin kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

"Mevcut organlar"dan kastedilen Hafter'in etkisi altındaki Temsilciler Meclisi (TM) veya Libya Devlet Yüksek Konseyi değil. Açıklamada daha çok Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) ve Muhammed el-Menfi liderliğindeki Başkanlık Konseyi hedef alınıyor.

Başağa ve Hafter'in görüşmesinin temel amacı 24 Aralık sonrasında olacakların hazırlığını yapmak, yeni bir hükümetin kurulması, tabii Dibeybe tarafından yönetilmeyen bir hükümet ve Başkanlık Konseyi üyelerinin değişmesiyle yaklaşan seçimlerin yol haritasının belirlenmesiydi.