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Libya'da Hafter saldırıları nedeniyle iki yıldır kapalı olan sahil yolu açıldı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yaklaşık iki yıldır kapalı olan ve ülkenin doğu ile batı yakasını birbirine bağlayan sahil yolunun yeniden açıldığını söyledi.

Libya'da Hafter saldırıları nedeniyle iki yıldır kapalı olan sahil yolu açıldı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Libya halkının acılarından bir sayfayı daha kapatacağız. İnşa, istikrar ve birlik yolunda yeni bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sahil yolunun açılmasıyla sonuçlanan tüm samimi çabalar için teşekkür eden Dibeybe, ülkenin kalkınması ve refahı için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Libya Ordusu Sirte-Cufra Ortak Operasyon Odası Sözcüsü General Abdulhadi Dırah da  yaptığı açıklamada, doğu ile batıyı birbirine bağlayan Misrata-Sirte yolunun (Sahil yolu) açıldığını belirterek, "Bu adım, Hafter'e sahadaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleri geri çekmesi için bir mühlet vermektir." dedi.

Ülkede doğu ve batı yakasını birbirine bağlayan Misrata-Sirte sahil yolu önemli bir ticaret yolu olarak biliniyor.

Sahil yolu, Halife Hafter milislerinin 2019'da başkent Trablus'a düzenlediği saldırılardan bu yana trafiğe kapalıydı.

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