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Libya'da Hafter'den kurtarılan Terhune'deki toplu mezarlardan 7 ceset daha çıkarıldı

Libya ordusunun 5 Haziran'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtardığı Terhune şehrinde bulunan toplu mezarlardan 7 ceset daha çıkarıldı.

Libya'da Hafter'den kurtarılan Terhune'deki toplu mezarlardan 7 ceset daha çıkarıldı

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu başkanı Kemal es-Seyevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terhune'de yürütülen toplu mezar kazı çalışmalarında bugün 7 cesedin daha çıkarıldığını söyledi. 

Seyevi, ölüm nedenlerini belirlemek için cesetlerin adli tıp müdürlüğüne gönderildiğini aktardı.

Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada da Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna ilişkin UCM Savcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

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