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Libya'da eski İçişleri Bakanı Başağa, başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı

Libyalı siyasetçi ve eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

Libya'da eski İçişleri Bakanı Başağa, başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı

Libya Yüksek Seçim Komisyonuna adaylık başvurusu için gereken belgeleri teslim eden Başağa, basına açıklamalarda bulundu.

"Libya, 2011'den önceki haline dönmeyecek"

Başağa, "Libya, 2011'den önceki haline geri dönmeyecek. Libya, eski halinden tamamen farklı." dedi.

Libya'da yapılacak seçimlerin ülke için bir dönüm noktası olduğunu belirten Başağa, "Libya halkının bizi seçeceğine olan güvenimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

Fethi Başağa kimdir?

Libya'nın önde gelen siyasi liderlerinden Başağa, 1962'de Misrata kentinde dünyaya geldi.

Havacılık Fakültesinden "teğmen" rütbesiyle mezun olan Başağa, 2011’de Muammer Kaddafi rejimine karşı başlayan 17 Şubat Devrimi'ne katılarak Misrata Askeri Meclisinde yer aldı.

Türkiye'ye yakınlığıyla da tanınan Başağa, Fayiz es-Serrac başbakanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümetinde 2018-2021 yıllarında İçişleri Bakanlığı yaptı.

Başağa, Birleşmiş Milletler öncülüğünde başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 5 Şubat 2021'deki hükümet seçimi oylamasında başbakan adayı olmuş ancak seçimi az farkla Abdulhamid Dibeybe kazanmıştı.

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