Kuzey Doğu'nun Gizemli Yüzme Etkinliği: Çıplaklık, Cesaret ve Hayır İşleri

Kuzey Doğu Skinny Dip, cesaret gerektiren bir yüzme etkinliğidir. Binlerce yüzücü, Northumberland'da yer alan soğuk Kuzey Denizi sularında bu heyecanı yaşamak için bir araya geldi.

Druridge Körfezi'nde Özgür Yüzme Keyfi

Pazar sabahı, Druridge Körfezi'ndeki bu özel etkinlikte, her yaştan yüzücü çıplak bir şekilde yüzmeyi tercih etti. Bu deneyim, katılımcılar için özgürlük ve eğlenceyi bir araya getirdi.

Renkli Aksesuarlarla Serin Sular

Katılımcılar, gün doğumunun ilk ışıklarıyla beraber denize atladılar. Bazıları ilginç peruklar, Hawaii çelenkleri veya kışlık şapkalarla yüzmeyi tercih etti. Dalgaların etkisiyle, birçoğu el ele verip enerjik bir şekilde denize doğru koştular.

11. Yılda Hayır İçin Yüzme

Bu eşsiz etkinlik, 2012'den beri düzenleniyor. Şimdiye kadar, Mind adlı akıl sağlığı hayır kuruluşu için 100.000 £'dan fazla bağış toplandı. Katılımcılar bu etkinliğe ülkenin farklı bölgelerinden katılıyorlar.

Doğanın ve İnsanlığın Kutlaması

Katılımcılar, gün doğumunda güneşin ilk ışınlarının altında fotoğraf çekerken, sahil boyunca uzun zincirler oluşturarak el ele yürüdüler. Etkinliğin amacı, doğanın ve insan vücudunun güzelliklerini kutlamaktır.

Etkinliğin Önemi ve Amaçları

Etkinlik, Sonbahar Ekinoksunu kutlama amacıyla düzenleniyor. Toplanan gelirler, yerel ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi için kullanılıyor. Etkinliğin organizatörleri, bu etkinliğin, topluluk oluşturma, destek olma ve bireysel refahı teşvik etme amacı taşıdığını belirtiyorlar.

Organizatörlerden Mesaj: "Her 'Beden' Hoşgeldiniz"

Etkinliğin organizatörleri Tyneside Mind, bu etkinliği "yaşamın kutlaması" olarak nitelendiriyor. Katılmak isteyen herkesi, fiziksel görünüşlerine bakılmaksızın bu özel etkinliğe davet ediyorlar.