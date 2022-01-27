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Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul ettiğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul etti

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’i Türkiye’ye davet ettiğine yönelik açıklamasını ve ABD’nin Rusya’nın güvenlik garantilerine yönelik verdiği yazılı yanıtı değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’e yönelik davetinin, iki lider arasındaki görüşmelerde gündeme geldiğini belirten Peskov, "Hem hükümetler arası komisyonda hem de iki liderin başkanlığındaki temaslarda bir miktar duraklama vardı." dedi.

Peskov, söz konusu temas ve etkinliklere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’de ev sahipliği yapabileceğini söylediğini aktararak "Putin, Erdoğan’ın bu davetini memnuiyetle kabul etti. Kovid-19 salgını ve takvimler izin verir vermez bu davetin yerine getirileceği konusunda anlaştılar." ifadesini kullandı.

ABD’nin yazılı yanıtı

ABD’nin Rusya’ya dün gece ilettiği güvenlik garantilerine dair yazılı yanıtına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Peskov, Putin’in söz konusu yanıtı şahsen okuduğunu söyledi.

ABD ve NATO’nun, Rusya’nın temel endişelerini reddettiğine işaret eden Peskov, "Bu nedenle iyimserlik için fazla neden bulunmuyor. ABD ve NATO’nun yazılı yanıtlarını incelemek için zaman gerekiyor. Aceleyle sonuç çıkarmamalıyız." dedi.

Peskov, Moskova’nın, ABD ve NATO'nun yanıtlarına kamuoyuna açık bir şekilde vereceği cevaba ilişkin karar alınmadığını kaydetti.

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