Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Zirvesi'ne katılacağını duyurdu

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'e Endonezya tarafından kasımda düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılması için davetiye geldiğini aktaran Uşakov, "Katılımın öngörüldüğünü teyit ettik." dedi.

Liderlerin zirvedeki görüşmesinin yüz yüze yapılmasının planlandığını aktaran Uşakov, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun 30 Haziran'da Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceği bilgisini paylaştı.

Putin'in Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile de başkent Duşanbe'de yarın görüşeceği bilgisini paylaşan Uşakov, görüşmede Rusya ve Tacikistan arasında ticaret, ekonomi ve askeri teknik alanlarında iş birliği, göç sorunu ve Afganistan meselesinin ele alınacağını söyledi.

Taliban geçici hükûmetinin tanınması ihtimali

Afganistan meselesine de değinen Uşakov, bu ülkede Taliban geçici hükûmetini kapsamlı, dengeli siyasi bir hükûmet oluşturma, terörle ve uyuşturucu tehditlerine karşı önlem almaya teşvik ettiklerini söyledi.

Uşakov, Taliban hükûmetinin Rusya tarafından tanınması ihtimalini de değerlendirerek, "Eğer uyuşturucu kaçakçılığı, terörle mücadele, insan haklarının uygulanması alanlarında ilerleme kaydedilirse, Taliban'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırım listesinden çıkarılması yönünde durum oluşabilir. Bu da Afganistan'da yeni hükümetinin resmen tanınması için neden olabilir." şeklinde konuştu.

Bu yönde çalıştıklarını dile getiren Uşakov, Taliban temsilcilerinin haziran başında düzenlenen 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIF) katıldıklarını anımsattı.

"İran, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmayı onaylamadı"

Hazar Denizi meselesine değinen Uşakov, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmanın İran hariç tüm ülkeler tarafından onaylandığına dikkati çekti.

Uşakov, "İranlı meslektaşlarımızla bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tüm düzeylerdeki temaslarda bu konu ele alınıyor." ifadelerini kullandı.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 6. Hazar Denizi ülkeleri devlet başkanları zirvesinin 29 Haziran'da düzenleneceğine dikkati çeken Uşakov, bu zirvedeki görüşmelerde Hazar Denizi bölgesinde çok taraflı stratejik iş birliğinin sürdürüleceğinin teyit edileceği umudunu paylaştı.

BRICS Zirvesi'nin geçen hafta Çin'in ev sahipliğinde çevrim içi düzenlendiğini hatırlatan Uşakov, BRICS birliğinin genişlemesine olumlu baktıklarını dile getirdi.