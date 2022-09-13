Kraliçe Elizabeth'in ölümü Avustralya'da monarşi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi

Avustralya’da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından monarşi tartışmaları canlandı.

Avustralyalı gazeteci Narelda Jacobs'un, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından First Nations yerlilerini sömürgeleştirdiği için monarşiyi özür dilemeye çağırması sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Jacobs'un talebi bazı Avustralyalıların desteğini alırken Aborjin halkına 200 yıldan fazla bir süre önce atalarının eylemleri için bir özür borçlu olmadıklarını düşünen bazı İngilizlerden tepki aldı.

Sosyal medyada alevlenen tartışmalarda kimileri sömürgecilikten şikayet etmenin "zaman kaybı" olduğunu, çünkü sorunun artık modern toplumla ilgili olmadığını savunurken kimileri de Jacobs'ı bakış açısını paylaştığı için tebrik etti.

İngiliz monarşisini "sömürgeleşmenin sembolü" olarak nitelendiren Jacobs, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün yasını tutmayı reddettiği için eleştirilmemesi gerektiğini söyledi.

Jacobs, Avustralya'nın bölgeye First Nations yerlilerinin rızası olmadan yerleştiğini ifade ederek, kraliyet ailesinin "bunu telafi etmek için ne yaptığı" sorusunu gündeme getirdi.

"Dünya Kraliçe'nin ölümü üzerine keder içinde birleşirken, sömürgeleştirilmiş insanlar da travmaları için birleşti." ifadelerini kullanan Jacobs, Kraliçe'nin tahttaki 70 yıl boyunca sömürgeciliğin etkilerinin kraliyet ailesi tarafından daha fazla tanınmasını görmek istediğini belirtti.

Gazeteciyi eleştirenler, "Başka insanların topraklarını işgal etmek ve ele geçirmek insanlık tarihinin bir gerçeğidir.", "Kimsenin bir özür borcu yok; dünya ilerledi.", "Sömürgecilik bugün Aborjin halkının karşı karşıya olduğu ilk 1000 konu arasında olmazdı. Narelda gibi burjuva aktivistler, dikkatleri ve kaynakları gerçekten çözülmesi gereken sorunlardan uzaklaştırmaktan başka bir şey yapmıyorlar." gibi yorumlar yaptı.