Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatının ardından başlayan 'Londra Köprüsü Operasyonu'nun detayları

“Londra Köprüsü Operasyonu” olarak bilinen sürecin bazı detayları kamu ile paylaşılırken, bazı adımların sadece Kraliyet ailesi ve çok yakın çevresi tarafından bilinecek şekilde gizli tutulduğuna inanılıyor. Son derece sıkı denetlenen ve prosedürlere sıkı sıkıya bağlı olan süreç bu zamana kadar nasıl geldi ve bundan sonrasında nasıl ilerleyecek?

Vefat haberinin iletilmesi

Dün 96 yaşındaki Kraliçe'nin vefatının ardından daha önce prosedür olarak belirlenen şekilde vefat haberini Kraliçe'nin özel sekreteri Sir Edward Young, Başbakan'ı arayıp “Londra köprüsü yıkıldı” ifadesini kullanarak iletti.

Bu haberin Başbakan Liz Truss’a iletilmesinin ardından ise dün itibariyle yaklaşık 12 gün sürecek oldukça kapsamlı ve sıkı bir prosedüre bağlı olan cenaze süreci başlamış oldu.

Geçen hafta salı günü başbakanlık görevini Kraliçe 2. Elizabeth’ten alan Truss, Dışişleri Bakanı James Cleverly'yi arayarak acı haberi iletti.

Dışişleri Bakanı Cleverly ise vefat haberini halen Kraliçe’nin devlet başkanı konumunda olduğu içerisinde Jamaika, Yeni Zelanda, Avustralya, Papua Yeni Gine ve Kanada’nın da olduğu 15 ülkenin hükümetlerine bildirdi.

Ayrıca yine Dışişleri Bakanı Cleverly tarafından vefat haberi İngiliz Milletler Topluluğu’na ait 36 ülkenin hükümetleri ile paylaşıldı. Bu arada dün akşam saatlerinde ise Kraliçe 2. Elizabeth’in ölüm ilamı Buckingham Sarayı’nın girişine asıldı.

Sonrasında İngiliz yayın kurumu BBC, haberi oldukça sınırlı bir kısım çalışan ile ulusal acil durum koduyla ve sonrasında ise diğer çalışanlarla özel bir siren sesiyle paylaştı.

BBC’nin tüm logoları kırmızıdan siyaha çevrildi. O an itibariyle artık BBC’nin tüm erkek haber sunucuları ise siyah takım elbise ve kravatla, kadın sunucuları ise siyah matem kıyafetleri giyerek yayınlara çıkmaya başladı.

Gücün ve otoritenin geçişi

Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatının ardından tahtın birinci sıradaki varisi konumunda bulunan Prens Charles, doğal olarak ülkenin yeni kralı oldu.

Annesi 2. Elizabeth’in ölümünün adından Prens Charles, ulusa ilk seslenişini yeni Kral olarak yapacak.

Bu sabah itibariyle de yarıya indirilmiş olan bayrakları yeniden göndere yükseltilerek yerel saatle 11.00’da Prens Charles’ın bu kez resmi olarak kral ilan edilmesi bekleniyor.

Bu andan sonra artık Prens Charles resmi olarak ülkenin yeni kralı, eşi Camilla ise ülkenin yeni kraliçesi olarak anılacak.

Kral'ın Birleşik Krallık'ın parçası olan İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’e ziyarette bulunması bu sürede ile Kraliçe’nin cenaze törenine ilişkin hazırlıkların tamamlanması bekleniyor.

Cenaze töreni

Kraliçe’nin vefatının dördüncü gününde Buckingham Sarayı’nda Westminster Hall’da iki ayrı geçit töreninin düzenlenmesi bekleniyor. Kraliçe’nin cenazesi ise Westminster Hall’de 4 gün boyunca sergilenecek.

Ölümünün 9. gününde ise Kraliçe'nin geçtiğimiz yıl vefat eden eşi Edinburgh Dükü Prens Philip ve babası Kral VI George'un yanına defin işlemi gerçekleştirilecek.