Kosova'da 1999'da şehit düşen Türk askeri anıldı
Kosova'da, NATO’nun Kosova Barış Gücü (KFOR) kapsamındaki görevi başında 1999 yılında mayın arama sırasında şehit düşen Başçavuş Hüseyin Kutlu'nun ölümünün 23. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
DÜNYA 22.09.2022, 20:21
Başkent Priştine'de düzenlenen törene, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türk Temsil Heyeti Başkan Vekili Emrah Börekçi'nin yanı sıra farklı ülkelerden KFOR bünyesinde görev yapan askerler katıldı.
Mehaj ve Sakar, şehit Hüseyin Kutlu'nun Priştine'deki KFOR Merkezi'nde bulunan anıtına çelenk bırakırken, katılımcılar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
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