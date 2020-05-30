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Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 2 milyon 650 bine yaklaşırken, can kaybı da 364 bine ulaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 781 bine yükselirken, can kaybı 103 bini geçti. Ülkede iyileşen sayısı ise 500 bini aştı.New York Valisi, 8 Haziran'a kadar sağlık kriterlerini karşılamayı ve normalleşmenin başlamasını beklediklerini açıkladı.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 443 bin 542'ye, can kaybı 26 bin 899'a yükseldi. Ülkede bugüne kadar 193 bin 181 kişi de iyileşti.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 387 bin 623'e, can kaybı 4 bin 374'e ulaştı. İyileşen sayısı 159 bin 257 oldu.

İspanya'da toplam vaka sayısı 285 bin 644'e çıkarken, can kaybı da son 24 saatte 2 artarak 27 bin 121'e yükseldi. İyileşen kişi sayısı ise dünden bu yana değişmeyerek 196 bin 958 olarak açıklandı.

Salgından dolayı 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ertelenen sezonun kalan maçlarının oynanmasına 11 Haziran'da başlanmasına karar verildi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKovid19Salgın
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