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KKTC'de deprem

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adada yoğun hissedilen deprem sonrası olumsuz ve zarara dayalı ihbar bilgisine ulaşılmadığı bildirildi.

KKTC'de deprem

KKTC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 16.27'de KKTC Meteoroloji Dairesine bağlı Lefkoşa Deprem İstasyonundan yaklaşık 43 kilometre uzaklıkta ve orta şiddette 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.KKTC Meteoroloji Dairesince yapılan ilk değerlendirme sonucunda, depremin merkez üssünün 34.90 kuzey ve 33.66 doğu koordinatlarında, yaklaşık 57 kilometre derinlikte Larnaka'da olduğu saptandı.

"Olumsuz ihbar olmadı"

KKTC'de yoğun hissedilen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz ve zarara dayalı ihbar bilgisine ulaşılmadı.

Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

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