Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar İklim değişikliği masaya yatırıldı kerki production ve solfej organizasyon sıla konser gülpınar koronavirüs
Demir Grup Sivasspor, Avrupa'da ikinci galibiyetini aldı
Demir Grup Sivasspor, Avrupa'da ikinci...
Türkiye'de Kovid-19'da günlük en yüksek vefat sayısı kayıtlara geçti
Türkiye'de Kovid-19'da günlük en yüksek...
Elvan ile Gül'ün iş dünyasıyla görüşmeleri başlıyor
Elvan ile Gül'ün iş dünyasıyla...
Türkiye ve Katar arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye ve Katar arasında 10...
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor

Kızılhaç: İsrail askerlerinin Filistin Kızılayı ambulans ekibine saldırısı endişe verici

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da kontrol noktasında yaşanan arbedede yaralanan bir Filistinliyi ambulans içindeyken gözaltına alma girişiminin ciddi şekilde endişe verici olduğunu belirtti.

Kızılhaç: İsrail askerlerinin Filistin Kızılayı ambulans ekibine saldırısı endişe verici

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Tubas kentinde görevleri başındaki Filistin Kızılayı ambulans ekibine saldırdığını gösteren videoları büyük bir endişeyle izledik." ifadelerine yer verildi. 

Konuyla ilgili makamlarla yakın temas halinde oldukları aktarılan açıklamada, her zaman sağlık personeline saygı göstermenin görev niteliğinde olduğu kaydedildi.

İsrail askerleri salı günü, Kuzey Ağvar bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine tepki amacıyla düzenlenen gösteriye plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmiş, daha sonra da yaralıları taşıyan bir ambulansa saldırmıştı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.