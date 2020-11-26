Kızılhaç: İsrail askerlerinin Filistin Kızılayı ambulans ekibine saldırısı endişe verici

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Tubas kentinde görevleri başındaki Filistin Kızılayı ambulans ekibine saldırdığını gösteren videoları büyük bir endişeyle izledik." ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili makamlarla yakın temas halinde oldukları aktarılan açıklamada, her zaman sağlık personeline saygı göstermenin görev niteliğinde olduğu kaydedildi.

İsrail askerleri salı günü, Kuzey Ağvar bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine tepki amacıyla düzenlenen gösteriye plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmiş, daha sonra da yaralıları taşıyan bir ambulansa saldırmıştı.