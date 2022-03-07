Kiev'den tahliyeler devam ediyor
Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Rusya'nın geçici ateşkes ilan ettiğini duyurmasının ardından Kiev tren istasyonunda yoğunluk yaşandı.
DÜNYA 07.03.2022, 21:01 07.03.2022, 21:28
Geçici ateşkesin uygulamaya girmesinin ardından çevre bölgelerdeki siviller, otobüslerle Kiev'deki tren istasyonuna getirildi.
Rus saldırılarından kaçmak isteyen binlerce Ukraynalı da özel araçlarıyla istasyona geldi.
Tahliye için gelen siviller nedeniyle tren istasyonunda yoğunluk oluştu. Tahliye için bekleyen sivillerin çoğunu kadın ve çocuklar oluşturdu.
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