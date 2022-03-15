Kiev’deki saldırılarda 2 apartman top mermileriyle vuruldu

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rus birliklerince düzenlenen saldırıda bir apartman daha ağır hasar gördü.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev’in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti.

Saldırı sonucunda apartmanın 1-5. katlarında yangın çıktı. Ağır hasar gören apartmandan itfaiye ekipleri bir kişiyi kurtardı.

Bu sırada Kiev Devlet İdaresinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Başkentte sirenler çalındı. Herkesin acilen sığınaklara gitmesini istiyoruz.” denildi.

Sabah saatlerinde başkent Kiev’in farklı noktalarında 3 kere patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.

16 katlı bina tamamen yandı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etmesi sonucu 16 katlı bina tamamen yandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Rus birlikleri tarafından başkent Kiev'e gerçekleştirilen saldırı sırasında bir top mermisi de bu kez Svyatoşinskiy semtinde yer alan çok katlı apartmana isabet etti.

Saldırı sonucunda 16 katlı apartman tamamen yanarken, 2 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasar gören binadan 27 kişi kurtarıldı.

Kiev Acil Durumlar Servisi Basın Sözcüsü Svetlana Vodolaga, Facebook hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bugün yerel saatle 04.22 ila 05.51'de başkent Kiev’e düzenlenen saldırıda 2 çok katlı apartman ile bir müstakil eve top mermileri isabet ettiğini bildirdi.