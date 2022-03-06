Kiev yakınlarındaki İrpin’de siviller, çatışmalar arasında tahliye edilmeye çalışılıyor

Kiev yakınında stratejik öneme sahip İrpin’de, Ukrayna ve Rus güçleri arasında çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar nedeniyle bölgede şiddetli patlamalar yaşanıyor.

Patlamalar nedeniyle dumanların yükseldiği bölgede siviller, tahliye edilmeye çalışılıyor.

Çok sayıda çocuk ve yaşlının da bulunduğu siviller, patlama bölgesinden kaçmak için evlerini terk ederek yanlarına aldıkları birkaç eşya ile Kiev’e geçmeye çabalıyor.

Kaşirskiy, Ukrayna güçlerinin yardımıyla tahliye edildiğini belirterek, "Ne elektriğimiz var ne suyumuz. Telefon haftaları çalışmıyor. Eşyalarımızı alarak köprüden geçtik." dedi.

İrpin’de zor günler geçirdiklerini dile getiren Kaşirskiy​​​​​​​, "Evimizin olduğu bölgede herhangi bir askeri bölge yok ama bombalar düşüyor. Bu gece uyumadık. Şiddetli patlamalar vardı, koridorda durduk, durum çok berbattı." diye konuştu.