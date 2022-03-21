Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü
Ukrayna, Rus ordusunun başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
DÜNYA 21.03.2022, 14:59
Ukrayna Genel Savcılığından yapılan açıklamada, gece, Kiev'de Podilskiy semtindeki alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırıda büyük ölçekli yıkım meydana geldiği ifade edildi.
Rus ordusunun yasaklanan savaş araçlarını kullanarak saldırı düzenlediğini tespit ettikleri belirtilen açıklamada, "Ön bilgilere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Ölü ve yaralılarla ilgili bilgiler netleştiriliyor. Kurtarma ekipleri ve kolluk güçleri çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.
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