Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin bombalandığını duyurdu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Dniprovsko ve Darnitsky semtlerine Rus güçlerince füze saldırıların düzenlendiğini bildirdi.
DÜNYA 05.06.2022, 21:10
Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Dniprovsko ve Darnitsky semtlerinde bulunan altyapıların Rus güçlerce bombalandığını belirtti.
Kiev Belediye Başkanı, "Altyapı tesislerine yönelik füze saldırıları nedeniyle henüz can kaybı yok. Yaralı bir kişi hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.
Saldırı düzenlenen noktaların girişleri Ukrayna güvenlik güçlerince kapatıldı.
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