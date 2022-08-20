Kazakistan’da inşasında at sütü kullanılan asırlık cami orijinal rengini koruyor

Kazakistan’da zamanında Tarihi İpek Yolu’nun geçtiği Oyıl kentinde at sütü kullanılarak inşa edilen asırlık caminin dış duvarı orijinal rengini koruyor.

DÜNYA 20.08.2022, 13:25
Kazakistan’da inşasında at sütü kullanılan asırlık cami orijinal rengini koruyor

Kazakistan’ın batısındaki Aktöbe şehrine yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Oyıl kenti, Kazak tarihinde önemli olaylara tanıklık eden bölge olarak biliniyor.

Adını, bölgedeki Oyıl Nehri'nden alan kent, zamanında Tarihi İpek Yolu’nun geçmesiyle Orınbor, Kazan, Hive, Buhara, Türkmenistan, Afganistan ile İranlı tüccarların sık sık uğradığı ve ticaret yaptığı kent olmasıyla öne çıkıyor.

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