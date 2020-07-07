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Katar: Bölgede barış sürecinin sekteye uğramasının sebebi İsrail

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman Al Sani, "Bölgedeki barış sürecinin sekteye uğramasının sebebi İsrail'in tüm uluslararası normları ve sözleşmeleri görmezden gelmesidir." dedi.

Katar: Bölgede barış sürecinin sekteye uğramasının sebebi İsrail

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman Al Sani, Orta Doğu'da barış sürecinin sekteye uğramasının sebebinin İsrail'in uluslararası normaları görmezden gelmesi olduğunu söyledi.

Al Sani; Libya, Yemen ve Suriye'deki krizleri görüşmek üzere bakanlar düzeyinde toplanan 9. Çin-Arap İşbirliği Forumu'na videokonferans yöntemiyle katıldı.

Al Sani, burada yaptığı konuşmada, "Bölgedeki barış sürecinin sekteye uğramasının sebebi İsrail'in tüm uluslararası normları ve sözleşmeleri görmezden gelmesidir." dedi.

Filistin meselesinin her zaman Çin ile Arap dünyasının ortak gündeminin başında yer aldığına işaret eden Al Sani, barışın dünyanın geleceğinin ve istikrarının sağlanmasının tek yolu olduğunu ifade etti.

Dünyada yaşanan gelişmeler doğrultusunda uluslararası ilişkilerin tüm halklar arasında işbirliği, dayanışma ve birlikte yaşama ilkesi çerçevesinde yeniden dizayn edilmesi gerektiğine dikkati çeken Al Sani, Suriye, Yemen ve Libya krizlerinde de siyasi çözümün ehemmiyetini vurguladı.

Çin-Arap İşbirliği Forumu, 2004'te siyasi, ekonomik, kültürel ve uluslararası ilişkilerde işbirliğini sağlama amacıyla kuruldu.

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KatarIsrail
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