Karabağ Görüşmesi: Putin ve Paşinyan Arasındaki Diyalog

Rusya'nın lideri Vladimir Putin ile Ermenistan'ın başında bulunan Nikol Paşinyan, kritik Karabağ meselesi hakkında derinlemesine bir diyalog gerçekleştirdi.

Kremlin’in Resmi Açıklaması

Kremlin'in son yayınladığı bildiriye göre, bu önemli telefon görüşmesi sırasında Karabağ bölgesinde meydana gelen son olaylar masaya yatırıldı.

Putin’den Umutlu Mesajlar

Rus lider Putin, yaşanan zorlu sürecin üstesinden gelmenin mümkün olduğuna inanç belirtti. Ayrıca, Rusya'nın barış gücünün etkin bir şekilde sürece dahil olmasından ve 21 Eylül'de yapılması planlanan müzakerelerin haberiyle memnuniyetini dile getirdi.

Rus Barış Gücü ve Arabuluculuk Rolü

Müzakerelerin, Rus barış gücü komutanlığının öncülüğünde ve arabuluculuğunda yapılacağını vurgulayan Putin, bu zorlu süreçte bile Rus barış gücünün aldığı görevleri başarıyla yerine getirdiğini ve askeri sağlık profesyonelleri dahil olmak üzere sivil topluluğa desteğinin süreceğini belirtti.

Gelecek Adına Umutlar

Gerçekleşen bu kritik görüşme, gelecekte bölgedeki gerilimin azalması ve istikrarın sağlanması yönünde beklentilerin arttığına işaret ediyor.

Bu görüşmelerin, Karabağ bölgesindeki barış sürecine büyük katkı sağlaması ve taraflar arasındaki ilişkilerin güçlenmesi bekleniyor.