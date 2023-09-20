  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Karabağ Görüşmesi: Putin ve Paşinyan Arasındaki Diyalog

Karabağ Görüşmesi: Putin ve Paşinyan Arasındaki Diyalog

Yayınlanma:
Karabağ Görüşmesi: Putin ve Paşinyan Arasındaki Diyalog
Rusya'nın lideri Vladimir Putin ile Ermenistan'ın başında bulunan Nikol Paşinyan, kritik Karabağ meselesi hakkında derinlemesine bir diyalog gerçekleştirdi.

Rusya'nın lideri Vladimir Putin ile Ermenistan'ın başında bulunan Nikol Paşinyan, kritik Karabağ meselesi hakkında derinlemesine bir diyalog gerçekleştirdi.

Kremlin’in Resmi Açıklaması

Kremlin'in son yayınladığı bildiriye göre, bu önemli telefon görüşmesi sırasında Karabağ bölgesinde meydana gelen son olaylar masaya yatırıldı.

Putin’den Umutlu Mesajlar

Rus lider Putin, yaşanan zorlu sürecin üstesinden gelmenin mümkün olduğuna inanç belirtti. Ayrıca, Rusya'nın barış gücünün etkin bir şekilde sürece dahil olmasından ve 21 Eylül'de yapılması planlanan müzakerelerin haberiyle memnuniyetini dile getirdi.

Rus Barış Gücü ve Arabuluculuk Rolü

Müzakerelerin, Rus barış gücü komutanlığının öncülüğünde ve arabuluculuğunda yapılacağını vurgulayan Putin, bu zorlu süreçte bile Rus barış gücünün aldığı görevleri başarıyla yerine getirdiğini ve askeri sağlık profesyonelleri dahil olmak üzere sivil topluluğa desteğinin süreceğini belirtti.

Gelecek Adına Umutlar

Gerçekleşen bu kritik görüşme, gelecekte bölgedeki gerilimin azalması ve istikrarın sağlanması yönünde beklentilerin arttığına işaret ediyor.

Bu görüşmelerin, Karabağ bölgesindeki barış sürecine büyük katkı sağlaması ve taraflar arasındaki ilişkilerin güçlenmesi bekleniyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Dünya
Paris Nefes Alıyor: Başkent Gün İçinde Araç Trafiğine Kapatıldı
Paris Nefes Alıyor: Başkent Gün İçinde Araç Trafiğine Kapatıldı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Bürokratik İşlemlerin Hızlanması İçin Çağrı Yaptı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Bürokratik İşlemlerin Hızlanması İçin Çağrı Yaptı
Fransa'da Kuvvetli Fırtına ve Yağış İçin 33 Bölgede Turuncu Alarm Verildi
Fransa'da Kuvvetli Fırtına ve Yağış İçin 33 Bölgede Turuncu Alarm Verildi
Libya'da bir yıl süreli OHAL ilan edildi
Libya'da bir yıl süreli OHAL ilan edildi
Fas'ta Yaşanan Büyük Deprem İçin İstanbul'da Yardım Kampanyası Başlatıldı
Fas'ta Yaşanan Büyük Deprem İçin İstanbul'da Yardım Kampanyası Başlatıldı
DSÖ açıkladı: 9 bin kişi kayıp
DSÖ açıkladı: 9 bin kişi kayıp
IFRC'den Acil Yardım Çağrısı
IFRC'den Acil Yardım Çağrısı
Şili'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Şili'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi