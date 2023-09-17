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Kanada, Ukrayna'nın Hava Savunmasına 24,3 Milyon Dolarlık Destek Sağlıyor

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Kanada, Ukrayna'nın Hava Savunmasına 24,3 Milyon Dolarlık Destek Sağlıyor
Kanada hükümeti, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek amacıyla İngiltere liderliğinde oluşturulan bir ortaklığa 24,3 milyon dolar katkı sağlayacak. Açıklama, Kanada Savunma Bakanı Bill Blair tarafından Lydd Askeri Eğitim Kampı'nda yapıldı.

Kanada hükümeti, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek amacıyla İngiltere liderliğinde oluşturulan bir ortaklığa 24,3 milyon dolar katkı sağlayacak. Açıklama, Kanada Savunma Bakanı Bill Blair tarafından Lydd Askeri Eğitim Kampı'nda yapıldı.

Yardımın Detayları

Açıklamada, bu fonun Ukrayna'nın kısa ve orta menzilli hava savunma füzesi ve ilgili sistemlerine katkı sağlayacağı belirtildi. Ortaklık, Ukrayna'nın Rusya'nın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Ortaklığın Üyeleri ve Amaçları

Bu ortaklıkta Danimarka, Hollanda ve ABD gibi ülkeler de yer alıyor ve Haziran 2023'te İngiltere liderliğinde kurulmuştu. Açıklamada, Kanada'nın bu desteği Başbakan Justin Trudeau'nun Haziran 2023'te Kiev'de Ukrayna'ya yapacağı 500 milyon dolarlık askeri yardım fonunun bir parçası olarak finanse edileceği belirtildi.

Savunma Bakanı'nın Açıklaması

Savunma Bakanı Bill Blair, Kanada'nın Ukrayna'nın Rusya'nın yasa dışı ve haksız işgallerine karşı kendini savunmasını desteklemeye devam edeceğini ifade etti. Blair, "Kanada ve İngiltere, Rusya'nın yasa dışı ve haksız işgaline karşı kendini savunmak için mücadele eden Ukrayna'nın yanında yer almaktadır. Kanada olarak, Ukraynalıların cesaretini ve gücünü takdir ediyor ve onları savaşıp kazanmaları için ihtiyaç duydukları kapsamlı askeri yardımla desteklemeye devam edeceğiz," dedi.

Gelecekteki Planlar

Açıklamada, Kanada'nın Ukrayna'nın en acil savunma ihtiyaçlarına yanıt vermek için müttefikleri ve ortakları ile yakın çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

Bu gelişme, Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırmayı hedefleyen uluslararası çabaların bir parçası olarak görülüyor.

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