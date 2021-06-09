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Kanada'daki saldırıda hayatını kaybeden aile için anma töreni

Kanada'nın London kentinde 6 Haziran gecesi gerçekleştirilen araçlı terör saldırısında hayatını kaybeden aynı aileden dört kişi için anma töreni düzenlendi.

Kanada'daki saldırıda hayatını kaybeden aile için anma töreni

London şehir merkezindeki London Muslim Mosque'un bahçesinde düzenlenen tören, Kanada siyasetinin önemli isimlerini de bir araya getirdi.Törene Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti Lideri Erin O’Toole, Yeni Demokrat Parti Lideri Jagmeet Singh, Yeşil Parti Lideri Annamie Paul, Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford, federal ve eyalet hükümetinden çok sayıda bakan, milletvekili ile farklı dinlerin temsilcilerinden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

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