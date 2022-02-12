Kanada'da polis Ambassador Köprüsü'nü protestoculardan temizlemek için harekete geçti

Kanada polisi ve yardımcı kuvvetlerin, mahkemenin koyduğu ihtiyati tedbir süresinin dolmasının ardından ABD'ye geçişi engellediği gerekçesiyle Ambassador Köprüsü'ndeki ablukayı kaldırmaya başladığı belirtildi.

Kanada polisince yapılan açıklamada, "Tüm göstericileri hukuka uygun ve barışçıl davranmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verilirken insanların köprüden uzak durması çağrısında bulunuldu.

Polisin sabah saatlerinde köprüye doğru harekete geçtiği, bazı göstericilerin bölgeden ayrılırken bir kısmının yerinde kalmaya devam ettiği kaydedildi.