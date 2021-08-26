Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Kabil Havaalanı'nın dışında bir patlama olduğunu teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Can kaybı olup olmadığının henüz netleşmediğini belirten Kirby, detayları "ellerinden geldiğince" aktaracaklarını kaydetti.

Al-Jazeera ise Taliban'a dayandırdığı haberinde patlamada en az 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı: Birliğimizde herhangi bir zayiat yok

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." bilgisine yer verildi.

"Patlamada en az 3 ABD askeri yaralandı"

Amerikan medyasına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda en az 3 ABD askerinin yaralandığını bildirdi.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise kayıp sayısının henüz belirsiz olduğunu açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığından açıklama

İngiltere Savunma Bakanlığı da patlamaya ilişkin, "Bu olaya acil yanıt vermek için ABD ve diğer NATO müttefiklerimizle operasyonel düzeyde yakın temas halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.