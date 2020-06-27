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Justin Bieber, Bu sefer acımadı o kişilere 20 milyon dolarlık dava açıyor

Geçen gün sosyal medyada hakkında çıkan cinsel saldırı suçlamalarını menajeri ile birlikte yalanlayan Justin Bieber, karalama kampanyalarına karşı harekete geçti. Bieber, Twitter'da bahsi geçen iddiaları yayan iki kişiye 10'ar milyon dolarlık dava açıyor.

Justin Bieber, Bu sefer acımadı o kişilere 20 milyon dolarlık dava açıyor

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, kimliği belirsiz kişilere hakkında çıkardıkları cinsel saldırı suçlamalarını yargıya taşıdı. Bieber, suçlamaları yapan iki kişiyle toplamda 20 milyon dolarlık dava açacak. Bieber’ın avukatları, Twitter’da Danielle ve Kadi ismiyle açılan hesaplar üzerinden başlatılan karalama kampanyası hakkında şunları söyledi:

* Danielle 9 Mart 2014 tarihinde Four Seasons Otel’de Bieber tarafından kendisine tecavüz edildiğini iddia etmişti. Fakat Bieber, Mart 2014’te o otelde kalmadı ve Danielle’in bu kötü niyetli yalanına itiraz etmemiz için birçok tanık ve belgeli kanıtımız var.

İddialara göre, Kadi adlı kullanıcı 5 Mayıs 2015 tarihinde gece 02.30 sularında Bieber tarafından oteline davet edilmişti. Ancak Bieber’ın avukatları, kendisinin o sırada Met Gala’nın partisinde olduğunu ve orada olduğunu destekleyen düzinelerce tanık olduğunu da dava dosyasına ekledi.

Justin Bieber, iddialara karşılık olarak Twitter hesabından o gece Four Seasons Otel’de olmadığına dair fautalar, e-posta görüntülerini ve o gece çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

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DavaCinsel SuçJustin Bieber
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