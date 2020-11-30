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Joe Biden, başkanlık istihbarat brifinglerini almaya başlayacak

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın bugünden itibaren "başkanlık istihbarat brifinglerini" almaya başlayacağı bildirildi.

Joe Biden, başkanlık istihbarat brifinglerini almaya başlayacak

3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin ardından tartışmalar devam ederken, seçilmiş başkan Biden ve seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris, bundan sonra istihbarat brifinglerini alacaklar.

Biden'ın ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Biden ve Harris ilk kez, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından hazırlanan ve ülke genelinde en önemli istihbarat notlarının Başkana sunulduğu günlük brifingleri almaya başlayacak.

Brifingler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bazı tedbirler altında yapılacak ancak ne şekilde gerçekleştirileceğine ilişkin henüz detay paylaşılmadı.

ABD'de başkanlık geçiş sürecini yöneten Genel Hizmetler İdaresi geçen pazartesi resmi bir mektupla Biden'a kanunda belirtilen yetkilerin aktarıldığını duyurmuş, bir gün sonra da ABD Başkanı Donald Trump, Biden ve ekibinin günlük istihbarat brifingi almasını onaylamıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçim sonuçlarına göre Demokrat aday Biden 306 delegeyle başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanırken, Trump ise 232 delegede kalmış ve seçim sonuçlarını kabul etmediğini ilan etmişti.

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