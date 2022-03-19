Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi: Türkiye, Ukrayna'daki mevcut durum özelinde aktif olarak arabuluculuk rolü oynamaktadır

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, "Japonya'nın stratejik ortağı ve bölgesel bir güç olan Türkiye, Ukrayna'daki mevcut durum özelinde aktif olarak arabuluculuk rolü oynamaktadır." dedi.

DÜNYA 19.03.2022, 19:00
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi: Türkiye, Ukrayna'daki mevcut durum özelinde aktif olarak arabuluculuk rolü oynamaktadır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Antalya'da görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Çavuşoğlu'yla Antalya'da yüz yüze görüşme fırsatı bulmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Japon bakan, ülkesinde meydana gelen deprem sonrası Çavuşoğlu'nun taziye mesajı için teşekkür etti.

"Japonya'nın stratejik ortağı ve bölgesel bir güç olan Türkiye, Ukrayna'daki mevcut durum özelinde aktif olarak arabuluculuk rolü oynamaktadır." ifadesini kullanan Hayaşi, Çavuşoğlu ile anlamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Hayaşi, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin, Rusya'nın işgali dahil olmak üzere bir dizi eylemin Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ihlal ettiğinin ve şiddet kullanımını yasaklayan, uluslararası hukuka karşı ciddi bir ihlal olduğunun altını çizdi.

Bu konuda Çavuşoğlu ile hemfikir olduklarına işaret eden Hayaşi, "Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile yakın ilişkilere dayalı diplomatik çabaları konusunda detaylı bir bilgi paylaştı. Bu konuda Japonya, Türkiye'nin çabalarını takdir etmekte ve saygılarını sunmaktadır. Uluslararası düzenin temellerini korumak için bundan sonra da yakın iş birliğini sürdüreceğimiz ve uluslararası platformlarda da iş birliğine devam edeceğimiz konusunda mutabık kaldık. Ayrıca uluslararası toplumun Rusya'ya karşı iş birliği yapmasının önemini vurguladık, nükleer silahsızlanma ve yayılmayı önleme konusunda da Türkiye'yle yakın çalışma konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

Tarihi dost ülke Türkiye ile 2024'te diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 100. yıl dönümü olması münasebetiyle çeşitli alanlarda iş birliklerini daha da derinleştireceklerini belirten Hayaşi, Türkiye'nin Asya'ya yönelik politikası, "Yeniden Asya" konsepti hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını ve bu yılın ilk yarısında denizcilik istişareleri ile ilgili ilk istişareyi düzenleme konusunda somut bir iş birliği konusunda da fikir teatisi gerçekleştireceklerini kararlaştırdıklarını aktardı.

Hayaşi, ikili ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek için Japonya-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması ve Japonya-Türkiye Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın erken sonuçlandırılmasına yönelik görüşmeleri hızlandırma konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki iş birliğinin simgesi olan Türkiye-Japonya Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin rektörün atanması ve üniversitenin önümüzdeki yıl açılması için gerekli çalışmaların yapılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun dışında uzay, iklim değişikliği ve afet önleme gibi yeni alanlarda iş birliği genişletmek konusunda da hemfikir olduğumuzu teyitleştik. Çin ve Kuzey Kore dahil olmak üzere, bölgesel durum hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Bu konuda da birlikte çalışmaya devam edeceğimizi teyit ettik. Bu konuşmanın başta da bahsettiğim gibi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ikili ilişkilerini derinleştirmek için birlikte çaba sarf etme fırsatı bulmaktan çok memnuniyet duyuyorum."

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